Dilan Polat ve eşinin yasa dışı bahis bağlantısı böyle ortaya çıktı. Tek amacı intikamdı

İstanbul merkezli büyük bir soruşturma kapsamında, ünlü sosyal medya fenomeni Erkan Şahin, intikam için Dilan ve Engin Polat hakkında tanıklık yaptı. Şahin, Polat çiftinin yasa dışı bahis bağlantılarına dair delilleri savcılıkla paylaştı. Engin ve Dilan Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 28 şüpheli, kara para aklama ve yasa dışı bahis suçlamalarıyla yargılanıyor.

Polat'larla ilgili hazırlanan iddianamede başka bir soruşturma kapsamında cezaevinde bulunan sosyal medya fenomeni Erkan Şahin’in tanık olarak verdiği ifade de yer aldı.

Erkan Şahin'in ifadesine göre, Polat çiftinin telefon ve bilgisayarlarına uzaktan erişim sağlayarak, yasa dışı bahisle ilgili önemli verilere ulaştı. Şahin, Engin Polat'ın yasa dışı bahis konuşmaları yaptığını, bazı bahis sitelerine para yatırdığını ve kazançlarının bir kısmını kripto paralar üzerinden geri aldığını belirtti.

YASA DIŞI BAHİS SİTELERİYLE BAĞLANTILARI TESPİT EDİLDİ

Savcılık, bu iddialar üzerine yaptığı araştırmada, Engin Polat'ın yasa dışı bahis siteleriyle bağlantısını doğruladı. İddianamede Dilan Polat’ın eşi Engin Polat’ın idaresinde olan yasa dışı bahis sitelerinin sosyal medya üzerinden tanıtımını yaptığı konumu itibari ile örgüt yöneticisi olduğu öne sürüldü.

İLK DURUŞMA 4 EYLÜL’DE GÖRÜLECEK

Dilan Polat ve eşi Engin Polat, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Davanın ilk duruşması 4 Eylül'de yapılacak, duruşmalar 5 ve 6 Eylül'de devam edecek.

1 Kasım 2023'te İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonlarda, Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan ön inceleme raporunda, Polat çiftinin şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ve defterlere el konulmuştu. Raporda, sahte faturalarla 200 milyon lira para girişinin sağlandığı ve bu paranın aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edilerek gayrimenkul ve araç alımında kullanıldığı tespit edildi.