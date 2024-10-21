Dilan Polat ve Sıla Doğu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Kaynak: İHA
Dilan Polat ve Sıla Doğu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Dilan Polat ve Sıla Doğu 'hayasızca hareketler' suçundan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. İki isim serbest bırakıldı.

Bir eğlence mekanında gerçekleştirdikleri hareketleri gerekçesiyle haklarında 'hayasızca hareketler' suçundan re'sen başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Dilan Polat ve Sıla Doğu, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi.

TCK'nın 225. maddesinde düzenlenen 'Hayasızca hareketler' suçundan haklarında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan Dilan Polat ve Sıla Doğu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Beşiktaş’ta bulunan bir eğlence mekanında kara para aklama suçlamasıyla yargılanan Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun sosyal medyada videosu paylaşılmış, videodaki gerçekleştirdikleri hareketleri gerekçesiyle şüpheli Polat ve Doğu hakkında 'hayasızca hareketler' suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştı.

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Bir süre önce kara para aklama suçlamasıyla yargılandıkları davadan tahliye edilen Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun gözaltına alındıkları öğrenildi. Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun müracaat bürosundaki görevli savcıya ifade vermek üzere Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirildiği öğrenildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR

TCK'nın 225. maddesinde düzenlenen 'Hayasızca hareketler' suçundan haklarında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılan Dilan Polat ve Sıla Doğu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Engin Polat'ın ise destek için avukatıyla adliyeye geldiği görüldü.

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