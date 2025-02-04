Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'ın kara para aklama davasında flaş karar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'ın kara para aklama davasında flaş karar

Engin Polat'ın avukatı Sevinç Horoz, Polat'ın "Mal Varlığı Değerlerinin Aklanması" suçunun öncül suçu olarak öngörülen "Dolandırıcılık"tan beraat ettiğini açıkladı.

Engin Polat ve Dilan Polat'ın kara para aklama soruşturmasında yargı süreci devam ederken, Engin Polat cephesinde önemli bir gelişme yaşandı. Polat çiftinin avukatı Sevinç Horoz, müvekkilinin "Mal Varlığı Değerlerinin Aklanması" suçunun öncül suçu olarak öngörülen "Dolandırıcılık Suçu"ndan beraat ettiğini duyurdu.

engin.jpg

ÖNCÜL SUÇTAN BERAAT

Horoz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Engin Polat'a verilen beraat kararını şu sözlerle duyurdu:

"Kamuoyunun Bilgisine, Müvekkilim Engin Polat, Mal Varlığı Değerlerinin Aklanması suçunun öncül suçu olarak öngörülen Dolandırıcılık Suçuna ilişkin yapılan yargılama sürecinin sonunda bugün BERAAT etmiştir."

Son Haberler
Enginyurt soruşturma sonrası ilk kez konuştu! Erdoğan'ın yerinde olsam...
Enginyurt soruşturma sonrası ilk kez konuştu! Erdoğan'ın yerinde olsam...
Öğretmen darbeden veli ve oğlu tutuklandı
Öğretmen darbeden veli ve oğlu tutuklandı
TFF, Süper Lig'de 22. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı. Fenerbahçe'nin penaltısı gündem olmuştu
TFF, Süper Lig'de 22. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı. Fenerbahçe'nin penaltısı gündem olmuştu
Cemal Enginyurt'a soruşturma açıldı! Özgür Özel çiçeği burnunda vekilini bu sözlerle savundu
Cemal Enginyurt'a soruşturma açıldı! Özgür Özel çiçeği burnunda vekilini bu sözlerle savundu
Ege Denizi'ndeki depremler Türkiye'yi nasıl etkiler? Naci Görür o illerimizi işaret etti
Ege Denizi'ndeki depremler Türkiye'yi nasıl etkiler? Naci Görür o illerimizi işaret etti