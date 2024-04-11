Dilber'den yeni dans. Ramazan arası bitti

Kaynak: mynet
Dilber'den yeni dans. Ramazan arası bitti
Ramazanda pavyon danslarına ara veren İnci Taneleri yeniden ekranlara dönüyor. Dilber'in dönüşü daha şimdiden merakla bekleniyor.

Başrollerini Yılmaz Erdoğan, Selma Ergeç, Hazar Ergüçlü, Kubilay Aka’nın paylaştığı İnci Taneleri dizisi 2 haftalık bir mola vermişti. Dizide ramazan boyunca da dans sahnelerine yer verilmedi.

Kanal D’nin flaş dizisi “İnci Taneleri” 2 haftalık ara sonrasında ekranlara dönüş yapıyor. 18 Nisan’da yayınlanacak yeni bölümde Dilber yine geceye damga vuracak.

Hazar Ergüçlü’nün canlandırdığı Dilber karakteri, hem yeni şarkısı hem de yeni dansıyla pavyonu yeniden açacak.

İNCİ TANELER NE ZAMAN?

Cansu Taşkın aşkıyla gündeme gelen Yılmaz Erdoğan’ın hem senaryosunu yazdığı hem de başrolünü üstendiği BKM imzalı dizi, 18 Nisan Perşembe akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle ekranlarda olacak.

İlgili Haberler
Jackie Chan’in son hali sevenlerini korkuttu. Anında açıklama geldi
Angelina Jolie kızının hamlesi ile şoke oldu
Ünlü isim ödediği otopark ücretine isyan etti
Son Haberler
Mardin’de otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı Yerel Haberler
Mardin’de otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
Dereye düşen 5 yaşındaki Berkcan'dan acı haber! Yerel Haberler
Dereye düşen 5 yaşındaki Berkcan'dan acı haber!
Bademcik ameliyatı sonrası engelli kaldı! Rekor tazminat talebi Gündem
Bademcik ameliyatı sonrası engelli kaldı! Rekor tazminat talebi
Eyüpspor'dan Modric açıklaması Spor
Eyüpspor'dan Modric açıklaması
Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı Yerel Haberler
Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Düğün yapacaklar bu haberi okumadan alışverişe çıkmayın Ekonomi
Düğün yapacaklar bu haberi okumadan alışverişe çıkmayın
Kusursuz dost arayan dostsuz kalır atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Kusursuz dost arayan dostsuz kalır atasözünün anlamı nedir?