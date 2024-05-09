Dilek kağıdı için kayalara düştü

Kaynak: Haber Merkezi
Dilek kağıdı için kayalara düştü
Hıdırellez için yazdığı dilek kağıdını denize atmak isteyen bir kadının kayalara düştüğü görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü, kısa sürede sosyal medya kullanıcıları arasında gündem olmayı başardı. Hıdırellez dilek kağıdını denize atmak isteyen kadının kağıdı kayalara takıldı ve kağıdı almak isteyen kadın dengesini kaybederek kayaların üstüne düştü.

Söz konusu görüntüler sosyal medyada kısa sürede popüler olmayı başardı. Kağıdı almak için kayaların üzerinde yürüyen kadın, dengesini kaybedince kayaların üstüne düştü. Sosyal medya kullanıcıları tarafından o görüntüler yorum ve beğeni yağmuruna tutulurken, bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Çok kötü düştü umarım bir şey olmamıştır" yorumunda bulundu. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kısmeti zorlamayın" ifadesini kullandı.

ekran-goruntusu-2024-05-09-103232.png

ekran-goruntusu-2024-05-09-103221.png

640xauto.webp

Son Haberler
Dev şirketin kuryesinden skandal olay Gündem
Dev şirketin kuryesinden skandal olay
İstanbul Holding yabancı sermayeyi Türkiye’ye davet edecek Ekonomi
İstanbul Holding yabancı sermayeyi Türkiye’ye davet edecek
Evlerde en çok tercih edile 6 bank açıklandı Gündem
Evlerde en çok tercih edile 6 bank açıklandı
Kalben hakkında şok karar. Uyuşturucudan gözaltına alınmıştı Magazin
Kalben hakkında şok karar. Uyuşturucudan gözaltına alınmıştı
Gal arısına karşı 600 yırtıcı böcek salındı Gündem
Gal arısına karşı 600 yırtıcı böcek salındı
Rus atlet 650 tonluk treni çekerek dünya rekoru kırdı. Bir sonraki hedefi yok artık dedirtti Dünya
Rus atlet 650 tonluk treni çekerek dünya rekoru kırdı. Bir sonraki hedefi yok artık dedirtti
Ani bebek ölümünü engellemenin yöntemleri ortaya çıktı. Uzmanlar açıkladı Sağlık
Ani bebek ölümünü engellemenin yöntemleri ortaya çıktı. Uzmanlar açıkladı