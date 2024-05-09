Dilek kağıdı için kayalara düştü

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü, kısa sürede sosyal medya kullanıcıları arasında gündem olmayı başardı. Hıdırellez dilek kağıdını denize atmak isteyen kadının kağıdı kayalara takıldı ve kağıdı almak isteyen kadın dengesini kaybederek kayaların üstüne düştü.

Söz konusu görüntüler sosyal medyada kısa sürede popüler olmayı başardı. Kağıdı almak için kayaların üzerinde yürüyen kadın, dengesini kaybedince kayaların üstüne düştü. Sosyal medya kullanıcıları tarafından o görüntüler yorum ve beğeni yağmuruna tutulurken, bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Çok kötü düştü umarım bir şey olmamıştır" yorumunda bulundu. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kısmeti zorlamayın" ifadesini kullandı.