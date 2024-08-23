Dilencilere ceza yağdı

Kaynak: İHA
Dilencilere ceza yağdı

Antalya'da dilencilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 25 dilenciye 24 bin 425 TL para cezası kesildi.

Dilencilere ceza yağdı

Antalya’da dilencilere yönelik operasyon düzenleyen zabıta ekipleri 25 dilenciye 24 bin 425 TL para cezası keserken, dilencilerin üzerinden çıkan 4 bin 527 TL ve 12 Euro’ya ise el konuldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler kent merkezinde vatandaşın duygularını istismar ederek kazanç elde etmeye çalışan operasyon düzenledi. Zabıta ekipleri tarafından özellikle cami çevreleri ve halkın yoğun olduğu noktalarda düzenlenen operasyonda 25 dilenci yakalandı.

Kabahatler Kanunu 33/1 maddesinden 24 bin 425 para cezası kesilen 25 dilencinin üzerindeki 4 bin 527 lira ve 12 Euro’ya ise el konuldu. Dilencilerin üzerlerinden çıkan ve el konulan kağıt ve metal paralarla 'zabıta' yazarak tutanakları da paylaşan zabıta ekipleri, vatandaşın dini ve vicdani duygularını kullanarak kazanç elde etmek isteyen dilencilere yönelik operasyonların devam edeceğini belirtti.

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