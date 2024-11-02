Dilencilik yapan kadın yakalandı

Kaynak: İHA
Dilencilik yapan kadın yakalandı

Çankaya'da yanında getirdiği çürük meyve ve sebzeleri çöpten topluyormuş gibi göstererek dilencilik yapan S.M. isimli 41 yaşındaki kadın suçüstü yakalandı. S.M. hakkında idari işlem başlatıldı.

Ankara'da çöpten yemek toplama numarası yaparak vatandaşların manevi duygusunu sömüren dilenci kadın yakalandı.

Hakkında idari işlem yapılan kadının maddi durumunun iyi olduğu, yardıma ihtiyacının bulunmadığı ve dilenciliği meslek haline getirerek kısa yoldan haksız kazanç sağladığı öğrenildi.

Alınan bilgilere göre, Çankaya'da yanında getirdiği çürük meyve ve sebzeleri çöpten topluyormuş gibi göstererek dilencilik yapan S.M. isimli 41 yaşındaki kadın vatandaşların dikkatini çekti. Durumun ihbar edilmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri, "avcı toplayıcı" yöntemiyle manevi duyguları sömüren kadını takip etmeye başladı. Çalışmaların ardından harekete Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.M.'yi suçüstü yakaladı. Dilencilik yapan kadının maddi durumunun iyi olduğu, yardıma ihtiyacının olmadığı, diğer ilçelerde de faaliyet gösterdiği ve bu durumu meslek haline getirerek haksız kazanç sağladı tespit edildi. Polis Merkezi Amirliğine götürülen S.M. hakkında idari işlem başlatıldı.

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