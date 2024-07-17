Dilencinin bastonundan çıkanları saya saya bitiremediler

Düzenleme: Kaynak: İHA
Dilencinin bastonundan çıkanları saya saya bitiremediler

Sivas’ta zabıta ekiplerince yakalanan bir dilencinin bastonunda zulalanmış 7 bin lira bulunurken, paraya el konuldu.

Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halkın manevi duygularını sömüren dilencilere yönelik uygulamalarını sürdürüyor.

Kentte, zabıtaları görüp kaçmaya çalışan M.Y. ile A.İ.E. isimli iki dilenci ekipler tarafında yakalandı ve üst aramaları yapıldı. Zabıta Müdürlüğü'ne götürülerek üst aramaları yapılan A.İ.E. isimli dilencinin koltuk değneğinden şüphelenildi.

Ekipler, tutacak kısmını söktüklerinde boru kısmına gizlenmiş 7 bin liranın üzerinde para bulurken, paraya el koydu.

Her iki dilenciye de Kabahatler Kanunu çerçevesinde işlem yapıldığı öğrenildi.

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