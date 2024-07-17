Dilencinin bastonundan çıkanları saya saya bitiremediler

Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halkın manevi duygularını sömüren dilencilere yönelik uygulamalarını sürdürüyor.

Kentte, zabıtaları görüp kaçmaya çalışan M.Y. ile A.İ.E. isimli iki dilenci ekipler tarafında yakalandı ve üst aramaları yapıldı. Zabıta Müdürlüğü'ne götürülerek üst aramaları yapılan A.İ.E. isimli dilencinin koltuk değneğinden şüphelenildi.

Ekipler, tutacak kısmını söktüklerinde boru kısmına gizlenmiş 7 bin liranın üzerinde para bulurken, paraya el koydu.

Her iki dilenciye de Kabahatler Kanunu çerçevesinde işlem yapıldığı öğrenildi.