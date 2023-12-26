Dilin cirmi küçük cürmü büyüktür atasözünün anlamı nedir?

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Dilin cirmi küçük cürmü büyüktür atasözünün anlamı nedir?
Dilin cirmi küçük cürmü büyüktür atasözüyle ne anlatılmak istenir? İşte cevabı...

Dilin cirmi küçük cürmü büyüktür atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Dil sayesinde derdimizi anlatıp bu dertlere çözüm bulmaya çalışırız. Ancak dil boyutu itibarıyla küçük olmasına rağmen, doğru ve yerinde konuşmazsa kişinin başına olmayacak belalar açabilir.

Boyu küçük olan dil, kişinin başına büyük sorunlar çıkarabilir. Bunu çözmek ise o kadar kolay olmayacaktır.

Söylenilen kötü bir söz sonrasında karşı tarafın bunu unutması için büyük çabalar sarf etmek gerekir.

DİLİN CİRMİ KÜÇÜK CÜRMÜ BÜYÜKTÜR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

Söylediğin her söz dikkat et dilin cirmi küçük cürmü büyük olur.

Dilin cirmi küçük cürmü büyüktür, yaptığın yanlış git karından özür dile.

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