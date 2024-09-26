Dilruba Kayserilioğlu davasında flaş gelişme

İzmir'de bir sokak röportajında kullandığı ifadeler nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu'na 7 ay 15 gün hapis cezası verildi, hükmün açıklanması ise geri bırakıldı. Ancak Kayserilioğlu hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı yeni dava açtı.

Dilruba Kayserilioğlu’nun ”Cumhurbaşkanına hakaret”ten yargılandığı davanın duruşması, İzmir 62. Asliye Mahkemesi’nde yapıldı. Dava 31 Ekim'e ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Bir sokak röportajında Instagram'a erişim engeli getirilmesine ilişkin kullandığı ifadeler nedeniyle Dilruba Kayserilioğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kullandığı ifadeler nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" ile suçlanan Kayserilioğlu’nun tutukluluğuna avukatı Hüseyin Yıldız itiraz etmişti. Dilruba Kayserilioğlu ''Cumhurbaşkanına hakaret'' suçundan tahliye edilirken, ''halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama" suçundan ise tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.

İtiraz sonrası tahliye edilen Kayserilioğlu, 3 Eylül'de hakim karşısına çıktı. Mahkeme, 'Halkın bir bölümünü aşağılamak' suçundan Kayserilioğlu'na 7 ay 15 gün hapis cezası verdi, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Ancak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilruba Kayserilioğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla iddianame hazırladı. Dilruba Kayserilioğlu, 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.