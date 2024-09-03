Dilruba'ya 7,5 ay hapis cezası

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dilruba'ya 7,5 ay hapis cezası

Sosyal medyda yayınlanan sokak röportajındaki sözleri nedeniyle hakkında dava açılan Dilruba Kayserilioğlu'na "Halkın bir bölümünü aşağılamak" suçundan 7,5 ay hapis cezası verildi.

Sokak röportajında söylediği sözler nedeniyle gözaltına alınan ve tutuklanarak 18 gün cezaevinde kalan Dilruba Kayserilioğlu’nun yargılandığı davada ilk duruşma görüldü. Kayserilioğlu için mahkeme 7,5 ay hapis cezası verdi. “Halkın bir bölümünü aşağılamak” suçundan verilen hapis cezası için hükmün açıklanması geri bırakıldı. Kayserilioğlu böylece yeniden cezaevine girmeyecek.

"ÖZÜR DİLEDİĞİ AÇIKÇA GÖRÜLDÜ"

İddianamede, ''Şüphelinin İzmir Sulh Ceza Hakimliğinde alınan sorgu beyanında; soruşturmada verdiği ifadeleri aynen tekrar ettiği, herhangi bir şahsi grubu hedef almadığı, eleştiri ifade özgürlüğü kapsamında sorulan soruya cevap verdiğini, hakaret amaçlı herhangi bir ifade de bulunmadığını, farklı bir anlam yada anlaşılmaya sebep olduysa özür dilediğini açıkladığı görülmüştür'' denildi.

NE OLMUŞTU?

Bir sokak röportajında Instagram'a erişim engeli getirilmesine ilişkin kullandığı ifadeler nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderilen ve 30 Ağustos'ta tahliye edilen Dilruba Kayserilioğlu bugün hakim karşısında. Kullandığı ifadeler nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama” ve ”Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamalarıyla hakkında jet iddianame hazırlanan Kayserilioğlu “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama" suçundan ise tutuklanmıştı.

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