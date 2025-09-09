Dilucu Sınır Kapısı’nda 13 şehit unutulmadı!

Aralık ilçesi Hasanhan köyü yakınlarında 8 Eylül 2015’te Dilucu Kara Hudut Kapısı’nda görevli polisleri taşıyan servis aracıyla koruma sağlayan Özel Harekat Şube Müdürlüğü’ne bağlı zırhlı araçların geçişi sırasında PKK’lı teröristler, yola yerleştirdikleri yaklaşık bir tonluk bombayı uzaktan kumandayla patlattı. Saldırıda 13 polis memuru şehit düştü.

Olayın 10’uncu yılında şehit polisler için anma töreni düzenlendi. Tören, şehitler için yapılan, ay yıldız ve Selçuklu motifleri içeren anıtta gerçekleştirildi. İki yanında 13 küçük Türk bayrağı ve ortada 30 metre uzunluğunda Türk bayrağı dalgalanan anıttaki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Törende konuşan Iğdır Valisi Ercan Turan, “Biz içimizde bizim gibi görünen bizim gibi olmayanların darbesini yedik. Hala bizim gibi görünen bizim gibi olmayan insanların farkındayız. Uyanığız, zindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız, büyük bir misyon yükledi bu aziz millete. Mazlum milletlere umut olmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki yüzyılı bizim yüzyılımız olarak ilan etti. Bu yüzyıla ‘İnşallah terörsüz Türkiye hedefiyle girelim. Barışla girelim, güzellikle girelim, güçle girelim, kardeşlikle girelim’ dedi.

Ahlat’ta çok güzel bir mesaj verdi; ‘Kılıç kından çıkarsa ne kelam ne kalem fayda eder’ dedi. Herkesin aklını başına devşirmesi gereken bir dönemdeyiz. Bizim milletimiz ferasatli, basiretlidir. Kalp gözü açıktır bu milletin. Dünyada atalarımızın çekildiği yerde Filistin’de, Kafkaslar’da, Balkanlar’da, Orta Doğu’da huzur olmuyor. Niye? Çünkü benim atalarımın ferasetinden yoksun bir dünya düzeni var. Bu dünya düzenine adalet lazım. Hala giden şanlı akıncıyı bekliyorlar mazlum milletler. Rabbim burada andığımız 13 şehidimize karşı bizleri mahcup etmesin. Bedir şehitleri inanılmaz kutsaldır bizim için. Kerbela bizim için kutsaldır. Nice gazalar yapmışız. Kurtuluş Savaşımız. Kazım Karabekir mübarek insan. Gazi Mustafa Kemal Atatürk mekanları ali olsun. İşte bizim 15 Temmuz şehitlerimiz de böyledir. Buradaki 13 şehidimiz de böyledir. Hepsine borçluyuz. Şu an huzurluysak, güven içerisinde durabiliyorsak hepsine borçluyuz. Hakları bize geçti. Onları minnetle şükranla anıyoruz” diye konuştu.

Vali Turan’ın konuşmasından sonra törene katılanlar, 13 şehidin anısına yapılan anıta karanfil bıraktı. Katılımcılar anıt önünde toplu fotoğraf çektirdi.