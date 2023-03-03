﻿Fenerbahçe'ye üstü kapalı gönderme: Her zaman böyle olmaz

Kendileri açısından çok iyi bir maç olduğunu söyleyen Itoudis, "Oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Harika bir atmosfer vardı. İyi çalışıyoruz son dönemde. Odaklanmış durumdayız. Sağlıklıyız. Bazı hazır şutları da isabete çevirmeye başladık. Bologna harika bir takım. İnanılmaz bir savunma yaptık. Bologna'ya sezonun kalanında başarılar diliyorum. " dedi.



Özel bir akşamı geride bıraktıklarını söyleyen Itoudis, "Oyuncularım çok tecrübeli, onlarla sürekli iletişim halindeyiz. Belirli rollerimiz var, herkes bunları uygulamalı, rolünü bilerek sahada olmalı. Çok çalışmaya devam etmeliyiz. Israrcı olmalıyız. Bugün mükemmeldik. Her gün böyle olmaz ama inanmaktan vazgeçmemeliyiz. Herkes birbiri için oynamalı. Bugün bunu başardığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.