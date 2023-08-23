Dinamo Kiev - Beşiktaş maçı ne zaman hangi kanalda?

Beşiktaş UEFA Konferans Ligi play-off turunda Dinamo Kiev ile mücadele edecek.

Dinamo Kiev - Beşiktaş maçı ne zaman hangi kanalda?

Editör: Hamza Özalkuş

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda rakibi Neftçi Bakü’yü eleyerek play-off turuna yükselen Beşiktaş Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek.

24 Ağustos Perşembe günü Ukrayna’daki savaş sebebiyle Romanya’da oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşma, S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Müsabakanın rövanşı ise 31 Ağustos'ta İstanbul'da yapılacak.

Siyah-beyazlılar play-off turunda kazanan taraf olması halinde adını Konferans Ligi gruplarına yazdıracak.

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