Dinamo Kiev - Beşiktaş maçı ne zaman hangi kanalda?

Editör: Hamza Özalkuş
UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda rakibi Neftçi Bakü’yü eleyerek play-off turuna yükselen Beşiktaş Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek.
24 Ağustos Perşembe günü Ukrayna’daki savaş sebebiyle Romanya’da oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşma, S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Müsabakanın rövanşı ise 31 Ağustos'ta İstanbul'da yapılacak.
Siyah-beyazlılar play-off turunda kazanan taraf olması halinde adını Konferans Ligi gruplarına yazdıracak.