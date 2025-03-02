Dinar'da oyuncak kalaşnikofla benzinliği soydu! Kadın kasiyer neye uğradığını şaşırdı...

Düzenleme: Kaynak: DHA

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde oyuncak kalaşnikof silahla akaryakıt istasyonundaki görevliyi tehdit edip, kasadaki 2 bin 940 lira alarak kaçan kar maskeli şüpheli, yakalanıp tutuklandı. Soygun anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 27 Şubat'ta saat 05.00 sıralarında Dinar'daki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İstasyonun marketine siyah mont, kar maskesi, elinde uzun namlulu silahla giren şüpheli, kasiyer N.E.'yi korkutup, kasadaki bir miktar parayla kaçtı.

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POLİSTEN EVE BASKIN

İhbarla polis çevrede arama yaptı. Güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen ekipler, plakasız motosikleti park ettikten sonra yaya olarak istasyonun marketine giren şüphelinin E.S. olduğunu belirledi. Aynı motosikletle kaçan E.S., evine düzenlenen baskınla yakalandı.

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OYUNCA SİLAHI PARÇALARA AYIRMIŞ

Şüphelinin soygunda kullandığı uzun namlulu kalaşnikof silahın oyuncak olduğu, parçaladığı oyuncağı kaçış güzergahındaki kamyonetin kasasına attığı, montunu evinin apartman boşluğundaki yangın dolabına, ayakkabısını binanın dışındaki havalandırma penceresine sakladığı, kar maskesi ve eldiveni ise yaktığı belirlendi.

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TUTUKLANDI

Kasadan tehditle aldığı 2 bin 940 lirayı harcamadan eve getiren E.S., polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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SOYGUN ANI KAMERADA

Diğer yandan soygun anı, istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde; maskeli şüphelinin elindeki silahla içeri girdiği, kasiyeri korkutup, kasadaki paraları aldığı anlar yer aldı.

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