Dini nikahlı adam silahını ateşledi: 2 ölü

Kaynak: İHA
Dini nikahlı adam silahını ateşledi: 2 ölü
Gaziantep'te bir şahıs, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı dini nikahlı karısını ve kadının önceki evliliğinden olan oğlunu tabanca ile öldürdü. Olay sonrası kaçan katil zanlısı, yakalanarak gözaltına alındı.

Kan donduran olay, gece geç saatlerde Şahinbey ilçesi Geylani Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Cemal Y. (58) isimli şahıs, arazisini üzerine geçirdiği dini nikahlı eşi Gülhan Korkmaz (50) ve kadının önceki eşinden olan oğlu Kasım Akkurt (26) tartıştı.

Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası Cemal Y. isimli şahıs, Gülhan Korkmaz ile Kasım Akkurt'a ateş etti. Sesleri duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan anne-oğulu ilk müdahalenin ardından ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

ANNE İLE OĞLU KURTARILAMADI

Anne ile oğlu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Öldürülen Gülhan Korkmaz ile oğlu Kasım Akkurt'un cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olay sonrası kaçan katil zanlısı Cemal Y. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Katil zanlısı şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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