Dini nikahlı eşini benzinle ateşe verip öldüren şahıs tutuklandı

Kaynak: İHA
Dini nikahlı eşini benzinle ateşe verip öldüren şahıs tutuklandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşanan korkunç olayda, bir kişi dini nikahlı eşi Hanife Yılmaz'ı benzin dökerek ateşe verdi.

Olay, 19 Mayıs'ta Menteşe'nin Düğerek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, oto elektrikçisi H.B. ile eşi Hanife Yılmaz arasında evlerinin bahçesinde başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine H.B., Yılmaz'ın üzerine benzin döküp ateşe verdi. Komşuların müdahalesiyle alevlerden kurtarılan Yılmaz, hastaneye kaldırıldı ancak tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından H.B., polis tarafından gözaltına alındı. İlk ifadesinde, Hanife Yılmaz'ın kendini yakmak istediğini iddia eden H.B., daha sonra yapılan soruşturma kapsamında Hanife Yılmaz'ın oğlu H.A.'nın çarpıcı ifadesi polisi harekete geçirdi. H.A., olayın tanığı olarak, üvey babasının annesini gülümseyerek izlediğini ve komşuların yardımıyla alevleri söndürdüklerini belirtti.

Polis tarafından gözaltına alınan H.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

aw211306-02.jpg

aw211306-01.jpg

aw211306-03.jpg

Son Haberler
Ağlayan sahibini teselli etmeye çalışan kedi gönülleri fethetti Video
Ağlayan sahibini teselli etmeye çalışan kedi gönülleri fethetti
Hasan Arat sahaya indi. Taraftar coştu Spor
Hasan Arat sahaya indi. Taraftar coştu
Denizde akıntıya kapılan 3 kişiden birisi hayatını kaybetti Yerel Haberler
Denizde akıntıya kapılan 3 kişiden birisi hayatını kaybetti
Trabzonspor'un kupa finalindeki büyük şanssızlığını açıkladı Spor
Trabzonspor'un kupa finalindeki büyük şanssızlığını açıkladı
ABD'nin Lowa eyaletindeki fırtına ve hortumlarda 5 kişi öldü, 35 kişi yaralandı Dünya
ABD'nin Lowa eyaletindeki fırtına ve hortumlarda 5 kişi öldü, 35 kişi yaralandı
Rize çay üreticilerinden çarpıcı protesto. Tabuta koyarak sokak sokak gezdirdiler Gündem
Rize çay üreticilerinden çarpıcı protesto. Tabuta koyarak sokak sokak gezdirdiler