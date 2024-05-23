Dini nikahlı eşini benzinle ateşe verip öldüren şahıs tutuklandı

Olay, 19 Mayıs'ta Menteşe'nin Düğerek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, oto elektrikçisi H.B. ile eşi Hanife Yılmaz arasında evlerinin bahçesinde başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine H.B., Yılmaz'ın üzerine benzin döküp ateşe verdi. Komşuların müdahalesiyle alevlerden kurtarılan Yılmaz, hastaneye kaldırıldı ancak tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından H.B., polis tarafından gözaltına alındı. İlk ifadesinde, Hanife Yılmaz'ın kendini yakmak istediğini iddia eden H.B., daha sonra yapılan soruşturma kapsamında Hanife Yılmaz'ın oğlu H.A.'nın çarpıcı ifadesi polisi harekete geçirdi. H.A., olayın tanığı olarak, üvey babasının annesini gülümseyerek izlediğini ve komşuların yardımıyla alevleri söndürdüklerini belirtti.

Polis tarafından gözaltına alınan H.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.