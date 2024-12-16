Direğe çarpan otomobil takla attı

Kaza, 23 Nisan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Söke istikametine seyir halinde olan 48 AFK 485 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak takla attı.

Kazada, araçtaki iki kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, kazazedelere ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Milas Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.