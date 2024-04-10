Direksiyon başında fenalaşan sürücü yaşamını yitirdi

İnebolu-Abana karayolunda meydana gelen olayda, aracı ile seyir halinde olan Mustafa Sertdemir fenalaştı ve direksiyon hakimiyetini yitirdi. Sertdemir’in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle hafif ticari araç, yol kenarındaki çukura düşerek durabildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra Sertdemir, İnebolu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sertdemir'in kalp krizi geçirdiği ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.