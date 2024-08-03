Direksiyon başında uyuyan sürücü ortalığı birbirine kattı

D-100 kara yolunun Bolu geçişindeki Kasaplar mevkisinde, sürücüsünün uyuduğu otomobil aydınlatma direği ve park halindeki bir yolcu otobüsüne çarptıktan sonra durdu.

Aracın durduğunu gören diğer sürücüler, otomobilin içindeki hareketsiz sürücüyü fark edip durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Ekipler olay yerine vardığında, hareket etmeye başlayan otomobil yoldan çıkarak şarampole doğru ilerledi. Yaklaşık 100 metre yeşil alanda ilerleyen araç, bir otelin otoparkındaki aydınlatma direğine ve park halindeki yolcu otobüsüne çarparak durdu.

Uyuyan sürücü kaza sonrasında kendisi otomobilden çıkarak ambulansa bindirildi. Yaralanmadığı belirlenen sürücü Onur K., hastaneye gitmeyi reddetti. Yapılan alkol testinde 156 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Araç, olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı.