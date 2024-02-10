Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aydınlatma direğine çarptı

Sivas Merkez Diriliş Mahallesi'nde tek taraflı olarak meydana gelen kazada edinilen bilgilere göre L.K. kontrolündeki 58 UD 602 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı.

Kazada sürücü L.K. ile T.H. ve F.C.A. yaralanırken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından araçta sıkışan yaralılar kurtarıldıktan sonra, sağlık ekiplerne teslim edildi.

İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra kentte bulunan hastanelere sevk edildi. Yaralılardan F.C.A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Ekiplerin olayla ilgili incelemesi sürüyor.