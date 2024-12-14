Türkiye'nin 40 yıllık tekstil devi iflasla boğuşuyor. 5 ülkeye ihracat yapıyor

Türkiye'nin köklü tekstil firmalarından Sateks, ekonomik krizin etkisiyle iflasın eşiğine gelmiş durumda. 40 yıldır faaliyet gösteren ve merkezi Bursa'da bulunan bu tekstil devi, son olarak konkordato talebinde bulunmuştu.

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Sateks Tekstil'e daha önce tanıdığı 3 aylık geçici konkordato mühletini 2 ay daha uzatma kararı aldı. Bu kararla, şirketin mevcut tedbirleri korunacak ve konkordato komiseri görevine devam edecek.

Sateks, yıllık 4.800 ton, aylık ise 600 ton üretim kapasitesiyle sektörde adından sıkça söz ettiriyor. Şirket, polyester, pamuk, viskon, naylon gibi çeşitli tekstil ürünlerinin yanı sıra bobin ve muf boya üretimiyle de dikkat çekiyor.

İç piyasaya fason üretim ve doğrudan satış yapan Sateks, ihracatta da etkinliğini koruyarak İngiltere, Almanya, İtalya, Hong Kong ve Bulgaristan gibi ülkelere ihracat yapıyor. Ancak, yaşanan ekonomik kriz ve artan maliyetler, şirketin mali durumunu zorlamış ve konkordato başvurusuna kadar götürmüştür.

Ekonomik kriz Türkiye'de pek çok şirketi etkilemeye devam ediyor. Her ay yüzlerce firma ya konkordato ilan ediyor ya da iflasla karşı karşıya kalıyor. Sateks'in bu süreçteki en büyük hedefi, mali durumunu toparlayarak konkordato sürecinden başarıyla çıkabilmek.

Mahkemenin tanıdığı 2 aylık ek süre, şirket için kritik bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Bu süre zarfında, Sateks'in nasıl bir yol izleyeceği, hangi ekonomik stratejileri benimseyeceği ve yeni yatırımlar ya da ortaklıklarla mali yapısını güçlendirip güçlendiremeyeceği merak konusu.

Sektörde uzun yıllardır önemli bir yer edinen Sateks'in geleceği, sadece çalışanlarını ve iş ortaklarını değil, aynı zamanda tekstil sektörünün genelini de yakından ilgilendiriyor. Şirketin başarılı bir şekilde bu süreçten çıkması, hem sektörde güven tazeleyebilecek hem de Türkiye'nin tekstil ihracatına olumlu katkı sağlayabilecek. Ancak, şirketin iki ay içinde ekonomik durumunu düzeltememesi halinde iflas etmesi kaçınılmaz görünüyor.

Bu kritik dönemde Sateks'in atacağı adımlar ve yapacağı hamleler, sektörün gözünü üzerine çevirmiş durumda.