Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla attı: 1 Yaralı

Olay, yerel saatle 00.50'de, Paşaköy Mahallesi'ndeki Alemdağ Şile Yolu üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 54 AIP 635 plakalı aracın sürücüsü Saleh, yolun az ışıklandırılmış olması sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti ve sonucunda araç devrildi.

Kazanın hemen ardından diğer sürücülerin ihbarı üzerine, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine hızla intikal etti. İlk müdahalesi yapılan yaralı, daha sonra hastaneye sevk edildi. Polis, kazaya karışan sürücüyü ifadesini almak üzere karakola götürdü ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.