Direksiyon hakimiyetini kaybetti, aydınlatma direğine çarptı. 1'i ağır 3 yaralı

Kaynak: İHA
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, aydınlatma direğine çarptı. 1'i ağır 3 yaralı
Sivas'ta kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı. Yaşanan kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Sivas Merkez Diriliş Mahallesi'nde tek taraflı olarak meydana gelen kazada, L.K.'nin kullandığı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı.

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1'İ AĞIR 3 YARALI

Yaşanan kazada sürücü L.K. ile T.H. ve F.C.A. yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan yaralıları araçtan güçlükle çıkardı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından şehir merkezinde bulunan hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan F.C.A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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