Direksiyon hakimiyetini kaybetti doğal gaz kutusuna çarptı: 2 Yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Direksiyon hakimiyetini kaybetti doğal gaz kutusuna çarptı: 2 Yaralı

Kadıköy'de meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin hızını alamayarak kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırıma çıkıp bir binanın doğal gaz kutusuna çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kadıköy'de Caddebostan Cemil Topuzlu Caddesi'nde, gece saat 01.30 civarında gerçekleşen olayda, iddialara göre, 34 HYF 569 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak doğal gaz kutusuna çarptı. Kazanın ardından bölgeye hızla polis, itfaiye, İGDAŞ ve acil sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay sonucunda 2 kişinin hafif yaralanmaları dışında, ciddi bir sağlık sorunu yaşanmadı. Ancak, bina sakinlerinin güvenlik endişeleri ve yaşanan olaya tepkileri devam ediyor.

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