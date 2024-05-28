Direksiyon hakimiyetini kaybetti su kanalına uçtu

Kaynak: İHA
Direksiyon hakimiyetini kaybetti su kanalına uçtu

Pendik'te, hafif ticari bir araç seyir halindeyken kontrolden çıkarak su kanalına düştü. Kazada, araç sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Pendik Güllübağlar Mahallesi, Laleli Sokak'ta saat 15.00 civarında gerçekleşti. İddiaya göre, Rabia Açıkgöz'ün kullandığı Ford marka 41 ALH 1645 plakalı araç, arka lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak önce kaldırıma çarptı, ardından yolun ortasındaki su kanalına düştü. Kaza sonucunda sürücü Rabia Açıkgöz hafif yaralanırken, yanındaki yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Çevredeki vatandaşlar, kullanılmayan su kanalına girerek kaza yapan sürücü ve yolculara ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Rabia Açıkgöz, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kazayı gören esnaflardan Ercan Gülenç, "Bir ses duyduk, dışarı çıktık ve arabanın dereye uçtuğunu gördük. Araçta bir kadın ve dört çocuk vardı. Ambulansı aradık, çocuklarda bir sorun yoktu, ancak sürücü hafif yaralanmıştı" dedi. Ayrıca, aracın su kanalına düşme anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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