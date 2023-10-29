Direksiyonda alkollü yakalandı, “Esnafım, yaptığınız ayıp” dedi

Aksaray’da alkollü olarak direksiyon başında polise yakalanan sürücü ile polisin imtihanı anbean kameralara yansıdı. Alkol metreyi üflememek için birçok mazerette bulunan sürücü önce kalp hastası olduğunu ve alkol olmadığını söyledi, alkollü çıkınca da basın mensuplarına “Esnafım, yaptığınız ayıp” diye tepki gösterdi.

KAYNAK: İHA
Direksiyonda alkollü yakalandı, “Esnafım, yaptığınız ayıp” dedi

Olay, Bankalar Caddesi üzerine yaşandı. Edinilen bilgiye göre, rutin yol kontrolü yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri şüphe üzerine otomobili durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirdiği sürücünün hal ve hareketlerinden alkollü olabileceği şüphesine kapılan polis memuru sürücüyü alkol metreyle kontrol etmek istedi. Kendisine uzatılan alkol metreyi üflememek mazeretlerde bulunan Bilal A. (54) isimli sürücü üflemeyi bir türlü başaramadı. Polis memurlarının derin bir nefes çekip üflemesi gerektiğini söylemesinin üzerine kalp hastası olduğunu belirten sürücü Bilal A. alkol olmadığını da belirterek uzun süre polis ekiplerine ter döktürdü. Üflemekten kurtulamayacağını anlayan sürücü bir süre sonra alkol metreye üflemeyi başardı. Yapılan ölçümde sürücünün 0.81 promil alkollü olduğu belirlendi. Bunun üzerine kendini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösteren alkollü sürücü, “Alkollü kullanmıyorum ben. Beni kameraya çekme. Kullanmıyorum ben alkol yok. Neden çekiyorsun neden? Görevini yapsan da ben esnaf insanım. Bak olmaz, olmaz. Şu yaptığın ayıp” dedi.

Sürücüye alkolü araç kullanmaktan 4 bin 64 TL, ehliyet ibraz edememekten 951 TL olmak üzere toplam 5 bin 15 TL para cezası keserken ehliyetine 6 ay süreyle el koydu. Araç olay yerine gelen ehliyetli bir yakınına teslim edilirken sürücü ifadesi alınmak üzere Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

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