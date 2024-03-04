Diri fay hattı üzerindeki 24 il belli oldu. İşte o iller

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz, Türkiye'nin deprem haritası hakkında dikkat çeken uyarılarda bulundu. Tüysüz, Türkiye’nin 24 ilinin diri faylar üzerinde yer aldığını belirtti ve özellikle Ege Bölgesi'nde bulunan şehirlerin büyük bir kısmının risk altında olduğunu iletti.

EGE'DE RİSKLİ İLLER

Batı Anadolu'daki riskli noktaları vurgulayan Tüysüz, fay hatlarının genellikle düz ovalarda oluştuğunu ve bu bölgelere insanların yerleştiğini söyledi.

Tüysüz, Türkiye’de 110 ilçenin ve 24 ilin diri faylar üzerinde bulunduğunu ifade etti ve Balıkesir'den başlayarak İzmir'e, Muğla'ya ve Denizli'ye kadar uzanan bölgelerde riskin yoğun olduğunu vurguladı.

Tüysüz, diri fay hattı geçen iller hakkında, “Erzurum mesela, şehrin içinden fay geçiyor. Erzincan 1939’da büyük bir depremle yıkıldı. 1992’de bir defa daha yıkıldı, çünkü 39’da yıkılan yerlerin yerine yenisini yaptık. Bingöl-Yedisu yıkılırsa Erzincan yine etkilenecek. Tokat içinden fay geçiyor ama o fayın kaç senedir deprem üretmediği konusunda bilgimiz yok. Örneğin Kayseri, içerisinden fay geçen bir il. Ama fay çok uzun aralıklarla deprem üretiyor.” açıklamasını yaptı.

“Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay; bunlar zaten 90’lı yıllardan beri hep bile getirdiğimiz yerler. Netice de kırıldılar. Konya, Türkiye’nin en az deprem olan yerlerinden bir tanesi. Ama Konya ilinin içerisinden yine diri fay geçiyor.” İfadelerini kaydeden Tüysüz, “Batı Anadolu’ya geldiğimizde neredeyse içinden diri fay geçmeyen il söz konusu değil. Kuzey’de Bolu, Sakarya, Kocaeli’nde… Bursa’da mesela geçtiğimiz günlerde yeni fay bulunduğu ileri sürülen bir bölge.” dedi.

MARMARA VE BİNGÖL YEDİSU'DAKİ ZAMANLAMAYA DİKKAT

Okan Tüysüz, Marmara Denizi ve Bingöl Yedisu fayları için de uyarılarını yaptı. Marmara Denizi’nin etrafında bulunan fay hattının 1766'da iki önemli deprem yaşadığının ve bu bölgede yeniden bir deprem beklendiğinin altını çizen Tüysüz, Bingöl Yedisu'da da benzer bir riskin bulunduğunu ifade etti.

Bursa'da yakın zamanda keşfedilen 95 kilometre uzunluğundaki aktif fay hattı hakkında da değerlendirmelerde bulunan Tüysüz, bu fayın 7'den büyük bir deprem üretebileceği konusunda uyardı. Tüysüz, söz konusu fayın şehrin iç kesimlerinden geçtiğini belirtti ve fayın potansiyel riskinin değerlendirilerek detaylı araştırmalar yapılması gerektiğini iletti.

İSTANBUL'DA EN TEHLİKELİ ALANLAR

İstanbul'un deprem riski konusunda da değerlendirmelerde bulunan Tüysüz, kentin en yoğun nüfusunun bulunduğu bölgelerinin en riskli alanlar olduğunu kaydetti.

Tüysüz, Eminönü'nden Silivri'ye kadar olan sahil şeridinin, Bakırköy, Yeşilköy, Eminönü ve Fatih gibi bölgelerin özellikle risk altında olduğunu ifade etti ve bu bölgelerdeki yapı stokunun depreme dayanıksız olduğunu ve ciddi hasarlarla karşılaşabileceğimizi belirtti.