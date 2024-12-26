Diş bakımında yapılan hatalar... Uzmanlar yanlış bilgileri aydınlatıyor...

Diş hekimleri, doğru diş bakımı için yaygın olarak yanlış bilinen bazı önemli noktaları düzeltmek gerektiğini belirtti.

İşte diş bakımında doğru bilinen yanlışlar ve uzmanlardan gelen uyarılar...

YANLIŞ BİLGİ 1: DİŞ FIRÇALAMAK YETERLİDİR, DİŞ İPİ GEREKSİZDİR

Birçok kişi dişlerini günde iki kez fırçalayarak ağız bakımını tamamladığını düşünüyor.

Ancak, Diş Hekimi ve Ağız Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Akbulut, diş ipi kullanımının önemini vurguladı:

"Diş fırçalamak dişlerinizin yüzeyini temizlese de diş aralarındaki yiyecek artıkları ve plaklar, fırçalama ile tam olarak temizlenemez. Diş ipi, dişlerin arasındaki bu kalıntıları temizler ve diş eti hastalıklarının önlenmesine yardımcı olur."

Diş ipi, özellikle dişlerin arasındaki bölgelere ulaşarak bakteri birikimini engeller.

Uzmanlar, günde bir kez diş ipi kullanmanın diş sağlığını önemli ölçüde iyileştireceğini belirtti.

YANLIŞ BİLGİ 2: DİŞLER BEYAZLAMAK İÇİN LİMON SUYU KULLANILABİLİR

Birçok kişi, dişlerini beyazlatmak için evde basit çözümler arar ve bunlardan biri de limon suyudur.

Ancak Dr. Selin Çelik, Diş Hekimi, limon suyunun dişlere zarar verebileceği konusunda uyarıyor: "Limon, asidik bir özellik taşıdığı için diş minesini aşındırabilir ve dişlerinizi zayıflatabilir. Bu da dişlerde hassasiyet ve çürüklere yol açabilir."

Diş beyazlatma işlemleri için uzman hekimler tarafından önerilen profesyonel tedavi yöntemleri, dişlerinize zarar vermeden beyazlatma sağlar. Evde uygulanan asidik yöntemlerden kaçınılmalı.

YANLIŞ BİLGİ 3: ŞEKERLİ GIDALAR SADECE ÇÜRÜĞE YOL AÇAR

Şekerli gıdaların diş çürümelerine neden olduğu doğru olsa da, tek suçlu şeker olmadığı bildirildi.

Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Dr. Mehmet Yılmaz, beslenmenin diş sağlığını nasıl etkilediğine dair şunları söyledi:

"Yalnızca şeker değil, asidik gıdalar da diş minesini aşındırarak çürüklerin oluşmasına neden olabilir. Asidik içecekler, meyve suları ve asidik yiyecekler, diş minesi üzerinde uzun süreli etkiler bırakabilir."

Bu nedenle, şekerli ve asidik gıdaların tüketiminin sınırlanması, diş çürüklerinden korunmanın önemli bir yolu.

YANLIŞ BİLGİ 4: DİŞ ÇÜRÜKLERİ SADECE AĞRI YAPTIĞINDA FARK EDİLİR

Birçok kişi, diş çürüğünü ağrı başladığında fark eder ve o zaman tedaviye başlar.

Ancak Diş Hekimi Dr. Ayşegül Sarı, diş çürüğünün erken evrelerde ağrı yapmadığını belirtiyor:

"Diş çürüğü, ilk başlarda genellikle ağrıya neden olmaz. Çürük ilerledikçe ağrı ortaya çıkabilir. Ancak erken dönemde bir diş hekimine başvurmak, tedaviye başlamak için çok önemlidir. Erken tespit edilen çürükler daha basit ve ucuz tedavi yöntemleriyle tedavi edilebilir."

Bu yüzden düzenli diş kontrolleri, çürüklerin erken evrede tespit edilmesi için önemli.

YANLIŞ BİLGİ 5: DİŞ BEYAZLATMA ÜRÜNLERİ HERKES İÇİN UYGUNDUR

Piyasada birçok diş beyazlatma ürünü bulunsa da, Diş Hekimi ve Estetik Uzmanı Prof. Dr. Elif Korkmaz, her dişin beyazlatma için uygun olmadığını söyledi:

"Diş beyazlatma tedavileri herkes için uygun değildir. Dişlerinde hassasiyet, çürük veya diş eti problemi olan bireyler, bu tür işlemleri uygulamadan önce diş hekimlerine danışmalıdır. Ayrıca, evde kullanılan beyazlatma ürünleri diş minesine zarar verebilir."

Diş beyazlatma tedavisi için mutlaka profesyonel diş hekiminden onay alınmalı.

YANLIŞ BİLGİ 6: ÇOCUKLARIN DİŞLERİ SÜREGELDİĞİNDE DİŞ HEKİMİNE GİTMEYE GEREK YOK

Çocukların diş sağlığına ilişkin yanlış bir inanış da, dişlerinin çıkmasıyla birlikte diş hekimine gitmeye gerek olmadığı.

Pedodontist Dr. Zeynep Aydın, bu konuda şu açıklamayı yaptı:

"Çocuklar, diş çıkarma döneminden itibaren diş hekimini düzenli olarak ziyaret etmelidir. Dişlerin sağlıklı bir şekilde çıkması için erken müdahale gereklidir. Ayrıca, çocuklarda diş çürükleri hızla ilerleyebilir, bu nedenle erken tespit çok önemlidir."

Çocukların diş sağlığını korumak için erken yaşta diş hekimi ziyareti yapmak gerekli.

YANLIŞ BİLGİ 7: DİŞ MACUNU SEÇERKEN FARK ETMEZ, HERHANGİ BİRİNİ ALABİLİRSİNİZ

Birçok kişi diş macunu seçiminde markaya ve fiyata bakarak karar verir.

Ancak Diş Hekimi Dr. Mert Kılıç, doğru diş macunu seçiminin diş sağlığı için kritik olduğunu belirtti:

"Diş macunu, içeriği açısından diş sağlığını büyük ölçüde etkiler. Florür içeren diş macunları çürükleri engellemeye yardımcı olur. Ayrıca, dişlerinizi beyazlatan veya hassasiyet giderici macunlar, kişisel ihtiyacınıza göre seçilmelidir."

Diş macunu seçerken, diş sağlığınızı en iyi şekilde destekleyecek ürünleri tercih etmeli.

DİŞ SAĞLIĞINIZI KORUYUN, YANLIŞ BİLGİLERDEN KAÇININ

Diş bakımı, sağlıklı bir yaşam için hayati önem taşır. Ancak, yanlış bilinen bilgiler diş sağlığını olumsuz etkileyebilir.

Uzmanlar, doğru diş bakım alışkanlıklarını edinmenin, diş çürükleri ve diğer ağız hastalıklarından korunmak için önemli olduğunu vurgulamakta.

Dişlerinizi düzenli olarak fırçalayın, diş ipi kullanın, şekerli ve asidik gıdalardan kaçının ve her yıl diş hekiminize kontrole gidin.