Diş çürüklerine peynir freni! İşte mucize formül

Şeker, ağızdaki bakteriler tarafından aside dönüştürülerek diş minesini aşındırıyor. Ancak 2013’te General Dentistry dergisinde yayımlanan bir araştırma, peynirin bu süreci tersine çevirebileceğini gösterdi.

Çalışmada, şekerli gıda tüketen bireylerin ardından peynir yediğinde ağız pH seviyesinin yükseldiği ve asidik ortamın nötralize olduğu gözlemlendi.

ABD’deki Tufts Üniversitesi’nden diş hekimi Dr. Ronald Katz, “Peynir, tükürük üretimini artırır ve kalsiyum içeriğiyle mineyi yeniden mineralize eder. Bu, çürük riskini ciddi şekilde azaltır” dedi.

İngiltere’deki Bristol Üniversitesi’nden Prof. Peter Shellis ise, “Peynirin içerdiği proteinler ve yağlar, diş yüzeyinde koruyucu bir tabaka oluşturarak şekerin zararlı etkilerini sınırlandırır” açıklamasıyla bu bulguları destekledi.

2022’de Journal of Dental Research dergisinde yer alan bir inceleme, sert peynir türlerinin (özellikle cheddar ve parmesan) bu konuda en etkili seçenekler olduğunu vurguladı.

PEYNİRİN DİŞ SAĞLIĞINA KATKILARI

Uzmanlara göre, şekerden sonra peynir tüketmenin birden fazla avantajı var:

Asit Dengesi: Peynir, ağızdaki asidik ortamı alkali hale getirerek çürük oluşumunu zorlaştırıyor.

Kalsiyum Desteği: Diş minesini güçlendiren kalsiyum ve fosfat açısından zengin bir kaynak.

Tükürük Artışı: Çiğneme sırasında tükürük salgısını artırarak şeker kalıntılarını temizliyor.

Doğal Koruma: Antibakteriyel özellikleriyle zararlı mikroorganizmaların çoğalmasını engelliyor.

UZMANLARDAN PRATİK ÖNERİLER

ABD’deki Academy of General Dentistry’den Dr. Matthew Messina, “Şekerli bir tatlı veya içecekten sonra 10-15 gram kadar sert peynir yemek, dişlerinizi korumak için yeterli. Özellikle şeker tüketiminden sonraki ilk 20 dakika kritik” dedi.

Dr. Messina, bu alışkanlığın özellikle çocuklar için de uygulanabilir olduğunu belirtti.

İngiltere’den beslenme uzmanı Dr. Frankie Phillips ise, “Peyniri şekerli gıdaların hemen ardından tüketmek, ağız sağlığını korumanın en kolay yollarından biri” diyerek pratikliğini öne çıkardı.

HANGİ PEYNİR TERCİH EDİLMELİ?

Araştırmalar, olgunlaştırılmış sert peynirlerin (cheddar, gouda, edam) daha etkili olduğunu gösterdi.

Yumuşak peynirler ise daha az koruyucu etkiye sahip. Ancak şeker içeriği yüksek işlem görmüş peynirlerden uzak durulması gerektiği de vurgulandı.