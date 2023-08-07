Sık sık yaşanan diş eti kanamalarının nedenini bilmek uygun tedavinin uygulanması için önemlidir. Diş eti kanamaları hastalık habercisi olabilir. Peki, diş eti kanaması neden olur? Diş eti kanaması nasıl geçer?

Diş eti kanamasının nedenini bilmek en uygun tedavinin belirlenmesi açısından oldukça önemlidir.

Diş eti hastalıklarının yalnızca dişler için kötü bir durum olmadığı ayrıca genel vücut sağlığı bakımında da ciddi sağlık sorunları ile bağlantılı olduğu bilinmektedir.

Diş eti hastalıklarının tek nedeni kötü ağız hijyeni değildir; vitamin eksikliği, periodontitis ve trombosit eksikliği gibi bazı ciddi hastalıklar diş etlerinde kanamaya neden olabilir. Diş eti kanaması hakkında merak edilen soruların cevapları aşağıda yer alıyor.

DİŞ ETİ KANAMASI NEDEN OLUR?

Diş eti kanamaları sert fırçalama, diş ipi ve protezlerin hatalı kullanımından kaynaklanabilir.

Diş eti kanamasının en önemli nedenlerinden biri diş etlerinde plak birikimidir. Aşırı biriken plak, gingivis adındaki renksiz bakteri plağı olan iltihaplanma ve kanamaya neden olur.

Bununla birlikte plak sertleştiğinde kanama ve periodontitis adındaki daha tehlikeli çene kemiği rahatsızlığına neden olabilir.

En önemli nedeni bakteriyel enfeksiyonlar olan diş eti kanamasının diğer sebepleri şunladır:

- Diş eti iltihabı

- Sert fırçalama

- Gebelikte hormonal değişiklikler

- Kan sulandırıcı kullanmak

- Lösemi ve hemofili gibi kanama bozuklukları

- Böbrek yetmezliği ve karaciğer rahatsızlıkları

- Periodontitis

- Vitamin eksiklikleri

- Sigara kullanımı

DİŞ ETİ KANAMASI NASIL GEÇER?

İyi bir ağzı hijyeni sağlamak kanamalara karşı alınabilecek en iyi yoldur. Periodontal hastalıkların oluşma riskini uygun fırçalama ve diş ipi kullanımı ile önlemek mümkündür.

Diş eti kanaması durumunda size uygun olabileceğini düşündüğünüz aşağıdaki seçeneklerden yararlanabilirsiniz;

- Diş eti kanaması ve ödemi indirmek için ılık bir tuzlu su ile gargara yapın.

- Herkes ağız yapısına uygun yumuşaklıkta bir diş fırçası kullanmalıdır. Eğer kanama ile birlikte durumu şişlik sorunu da takip ediyorsa mutlaka yumuşak diş fırçası kullanımı önerilmektedir.

- Antiseptik ağız bakım suları ile plak gelişimini önleyebilir ve kanamalara engel olabilirsiniz.

- Kanama ile birlikte aşırı ağrı ve şişlik varsa diş hekiminize başvurun.

- Diş eti kanaması ve iltihaplanması için karanfil yağını kullanabilirsiniz. Karanfil yağını pamuk yardımı ile direk bölgeye uygulayın. Hafif bir yanma hissedebilirsiniz.

- C ve K vitamininden zengin; limon, greyfurt, portakal, çilek domates, ıspanak, marul ve zeytinyağı gibi besinleri tüketin.

- Diyabet, kronik hastalıklar ve kanama bozukluğu sonucu ortaya çıkan diş eti kanamalarında durumu mutlaka doktorunuza belirtin.