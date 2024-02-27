Diş hastalıklarına şifa oluyor. Faydaları saymakla bitmeyen ot ortaya çıktı

Doğal gıdaların popülerliği arttıkça, şifalı otlar da dikkat çekiyor. Fakat şifalı otların sağlığınıza katkısından faydalanmak istiyorsanız, öncelikle doktorunuza danışmalısınız.

Diş sağlığı için yararlı olan ve sayısız faydası olan kengel otunu tanıyalım.

Kengel otu ne işe yarar?

Çok yıllık, 2 metre boylarında bir bitki olan kengel otu, bileşikgiller familyasındandır.

Yapraklarının ucunda sivri dikenler vardır. Halk arasında; hem kökü hem de yaprakları ilaç yapımında kullanılır.

Faydaları nelerdir?

Mideyi ve sinirleri güçlendirir. Bağırsaklardaki parazitleri atar. Diş ve diş eti ağrılarını hafifletir.

Diş eti iltihaplarını önler. Sindirimi kolaylaştırır.

Diş Eti Hastalıklarının Belirtileri Nelerdir?

Diş etlerinin kendiliğinden ya da diş fırçalarken kanaması,

Diş etlerinin şiş, hassas ve kırmızı olması,

Ağız kokusu,

Diş etlerinin çekilerek dişlerden ayrılması,

Diş ve diş eti arasında iltihaplı akıntı oluşması,

Dişlerin gevşeyerek birbirinden uzaklaşması,

Alt ve üst dişlerin ısırırken uyumsuz olması gibi belirtiler vardır.

Diş eti hastalıkları nasıl tedavi edilir?

Diş eti hastalıkları erken evrede yakalandığında, genelde ameliyatsız yöntemlerle tedavi edilebilir.

Periodontal tedavinin ilk aşamasında diş ve kök yüzeyleri temizlenir ve hastaya ağız bakımı öğretilir.

Dişlerdeki çürükler, yirmi yaş dişleri gibi mikropların ve yiyecek artıklarının birikmesine sebep olan yerler giderilir. Böylece diş etlerindeki iltihap azalır ya da tamamen kaybolur ve diş eti enfeksiyonuna neden olan mikroplar uzaklaştırılır. Bu tedaviden sonra diş eti dişe sıkıca yapışır ve doku cebi kapanır. İleri evre vakalarda ise ameliyatla dişleri saran derin periodontal ceplerdeki diş taşları temizlenir ve cepler kapatılarak hastanın temizlemesi daha kolay bir diş eti şekli oluşturulur.

Ameliyatlar subgingival küretaj, gingivektomi ve gingivoplasti ya da flep operasyonu şeklinde yapılabilir.