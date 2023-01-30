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Diş Hekimi diş beyazlatmanın detaylarını anlattı

Diş Hekimi Özge Nur Durkaya, diş beyazlatma işlemleri hakkında bilgi verdi.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 13:09
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Diş Hekimi diş beyazlatmanın detaylarını anlattı

Diş Hekimi diş beyazlatmanın detaylarını anlattı
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İHA’nın haberine göre; Sararmış ve beyazlığını yitirmiş dişlerin kişiyi sosyal hayatında endişeye ve çekingenliğe sürükleyebileceğini ifade eden Durkaya, “Gün içinde tüketilen gıdalar, alışkanlıklarınız veya genetik yapınız dişlerinizin istediğiniz beyazlıkta olmasına engel olabilir” sözlerini kullandı.

ZORLU VE AĞRILI DEĞİL?

Diş beyazlatma işleminin kimyasal ajanlar kullanılarak renk değişikliğine uğramış dişlerin renklerinin açılmasını içeren, diş hekimleri tarafından ve hekim kontrolünde gerçekleştirilen bir işlem olduğunu aktaran Durkaya, “Diş yüzeylerine zarar vermeden, kaplama ve dolgu gibi ek yöntemlere başvurmadan hayalinizdeki beyazlığa kavuşmanız mümkündür. Diş beyazlatma tedavisini yaptırmak isteyenlerin en büyük korkusu tedavi uygulanırken ağrı yaşamaktır. Oysaki dişlerinizin renginde değişiklik yapmak; düşünülenin aksine zorlu ve ağrılı bir işlem değildir. Beyazlatma süresince dişlerde ağrı oluşması beklenen bir durum değildir” ifadelerini kullandı.

BEYAZLATMANIN KALICI OLMASI İÇİN?

Diş beyazlatma işlemi yapılmadan önce, daha etkili bir sonuç almak için hastanın mutlaka diş temizliğini yaptırması gerektiğini ifade eden Diş Hekimi Durkaya, konu hakkında şöyle konuştu:

“Beyazlatma süresince ve sonrasında en az iki gün çay, kahve, kola gibi renkli sıvılardan ve tütün mamullerinden kesinlikle uzak durulması gerekir. Beyazlatma sonrasında ise renk zamanla kaybolmaya başlar. Bu süre hastanın renkli sıvılar ve sigara kullanımına göre değişir. Beyazlatma, 6 ayda 1 ya da 2 seans ile desteklenirse diş beyazlatma kalıcı hale gelir. Diş yüzeyinize uygulanacak tıbbi materyaller ve profesyonel ekipmanlarla hekiminizin kontrolünde beyaz gülüşlere kavuşabilirsiniz. Diş beyazlatma tedavisinin sizin ağız yapınıza uygunluğu için hekiminize danışınız”
 

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