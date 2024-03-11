Diş hekiminin ölümüyle ilgili eşi ile birlikte 2 kişi tutuklandı

Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, Kalaycı'nın eşi Ayşe K. ile bir kişi tutuklandı.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin ifadesi alındıktan sonra F.U. isimli kadın serbest bırakıldı. Kalaycı'nın eşi Ayşe K. ve Mehmet K. mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Ayşe K. ve Mehmet K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, İstiklal Mahallesi Rasih Kaplan Caddesi'ndeki 4 katlı binanın 4. katında yaşanmıştı. Diş Hekimi Mustafa Kalaycı'nın cansız bedeni, kapıyı açan olmayınca çilingir yardımıyla içeri giren polis ekipleri tarafından bulunmuştu.