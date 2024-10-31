Diş macunuyla sivilceler tedavi edilir mi? Uzmanlar açıkladı

Diş macununun, sivilcelerin tedavisinde etkili bir çözüm olarak kullanıldığını iddia eden birçok efsane ve tavsiye bulunmakta. Ancak bu yaklaşımın ne derece güvenilir ve etkili olduğu konusunda bilimsel veriler ve uzman görüşleri, önemli farklılıklar göstermekte.

İşte diş macununun sivilce tedavisindeki rolü üzerine yapılan araştırmalar ve uzman yorumları...

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE UZMAN GÖRÜŞLERİ:

Diş macunları, florür, karbonat, hidrojen peroksit ve çeşitli aromalar gibi birçok bileşen içerir. Bu bileşenlerden bazıları, özellikle hidrojen peroksit, sivilceleri kurutma potansiyeline sahiptir. Ancak, diş macununun cilt için formüle edilmediği ve bu nedenle ciltte tahrişe, kuruluğa ve iltihaplanmaya yol açabileceği unutulmamalı.

Dermatologlar, diş macununun cilt üzerinde kullanılmasının çeşitli riskler taşıdığını belirtmekte.

Dr. Shadi Kourosh, diş macununun ciltte kimyasal yanıklara neden olabileceğini ve sivilcelerin iyileşme sürecini geciktirebileceğini vurgulamakta. Ayrıca, diş macununun içerdiği bazı kimyasalların ciltte tahrişe ve iltihap sonrası hiperpigmentasyona yol açabileceği belirtilmekte.

Sivilce tedavisinde daha güvenli ve etkili yöntemler mevcuttur. Dermatologlar, sivilce tedavisi için özel olarak formüle edilmiş ürünlerin kullanılmasını önermekte. Bu ürünler, cildin pH dengesini koruyarak ve sebum üretimini düzenleyerek sivilceleri daha etkili bir şekilde tedavi edebilir.

Örneğin, benzoyl peroksit içeren kremler ve jeller, sivilceye neden olan bakterileri öldürmede ve iltihabı azaltmada etkili.

Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden dermatoloji profesörü Kevin Sharghi, diş macununun ciltte kullanılmaması gerektiğini ve bunun yerine cildi nemli tutan balsam formüllü kremlerin tercih edilmesi gerektiğini belirtmekte. Ayrıca, UCLA'dan Dr. Carol Cheng, diş macunu kullanımı sonucu kimyasal yanık vakalarıyla karşılaştığını ve bu tür uygulamalardan kaçınılması gerektiğini ifade etti.

Diş macunu ile sivilce tedavisi, halk arasında yaygın bir yöntem olsa da, bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri bu yöntemin cilt sağlığı için riskler taşıdığını göstermekte.

Sivilce tedavisinde daha güvenli ve etkili yöntemlerin tercih edilmesi, cilt sağlığını korumak açısından önemli. Diş macunu yerine, dermatologlar tarafından önerilen ve cilt için özel olarak formüle edilmiş ürünlerin kullanılması daha güvenli bir seçenek.