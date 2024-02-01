Diş sağlığı çocukları nasıl etkiliyor

Prof. Dr. Erdem, “Ağız ve diş sağlığı problemleri, çocukların fiziksel gelişimlerine zarar veriyor” dedi ve uyardı.

Yetişkinlerin büyük bir kısmının diş sağlığına dikkat etmediğini vurgulayan Prof. Dr. Tamer Lütfi Erdem, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız ağız ve diş sağlığını korumak için alışkanlıklar edinememektedir. Özellikle çocukların ağız ve diş sağlığı problemleri, fiziksel gelişimlerini olumsuz etkileyen önemli bir etkendir” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Tamer Lütfi Erdem diş Hekimliği eğitiminin güncel durumunu ve toplumda ağız ve diş sağlığına ilişkin genel görüşü değerlendirdi ve “Sadece İstanbul Üniversitesi ile başlayan diş hekimliği eğitimi, öğrencilerin mesleğe olan ilgisine paralel olarak günümüzde farklı devlet ve vakıf üniversitelerinde eğitim sürdürmekte. Ancak ağız ve diş sağlığı bakımından ülkemiz hala istenen düzeye ulaşabilmiş değildir. Bugün hala nüfusumuzun yüzde 87’sinde en az bir tane diş tedavisi yapılması gereken durum vardır" diye ifade etti.

DİŞ FIRÇASI KULLANIMI ÇOK ÖNEMLİ

Hızla ağız ve diş sağlığını korumaya yönelik politikaları oluşturmanın önemini ve bireylerin kendilerinin sorumluluk alması gerektiğini hatırlatan Prof. Erdem, “Sağlık politikaları koruyucu hekimlikten çok tedavi edici sağlık hizmetlerinin gelişmesine odaklanmıştır. Sadece düzenli ve doğru diş fırçası kullanımı ile ağız ve diş tedavi ihtiyacını minimum düzeye getirmek olası. Bu da tedavi hizmetleri için harcanan zaman ve paranın en az düzeye çekilmesine imkan sağlar. Bu yüzden hızla ağız ve diş sağlığını korumaya yönelik politikaları hayata geçirmek, bireylerin kendilerinin ağız ve diş sağlığı konusunda diş hekimleri kadar sorumlu oldukları konusunda farkındalık oluşturmak, en önemlisi aileler ile birlikte okullarda da sağlık eğitimine önem vermek zorundayız. Sağlık mutluluktur. Türkiye’de modern diş hekimliğine katkı sağlamış ve sağlamaya devam eden tüm diş hekimlerinin günü kutlu olsun” şeklinde konuştu.