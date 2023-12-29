Dış ticaret açığı 100 milyon dolara yaklaştı

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı kasım ayı geçici dış ticaret verileri paylaşıldı. Kasım ayında Türkiye’nin dış ticaret açığı 5 milyar 918 milyon dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 79,5 olarak açıklandı. Ocak ve kasım ayları arasında, dış ticaret açığı yüzde 0,1 artışla 99 milyar 828 milyon dolardan 99 milyar 926 milyon dolara çıktı.

Açıklanan dış ticaret verilerine göre, ihracat kasım ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 arttı ve 22 milyar 999 milyon dolara çıktı. İthalat ise yüzde 5,7 azaldı, 28 milyar 916 milyon dolar oldu.

Kasım ayında dış ticaret açığı, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla yüzde 32,6 azalarak 8 milyar 784 milyon dolardan, 5 milyar 918 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı da 2022 kasım ayında yüzde 71,3’ken, 2023 kasım ayında 79,5’e çıktı.

Ocak kasım aylarını kapsayan dönemde, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla ihracat 232 milyar 810 milyon dolar olurken ithalat 332 milyar 736 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı, aynı dönemde yüzde 0,1 arttı, 99 milyar 828 milyon dolardan 99 milyar 926 milyon dolara çıktı. İtracatın ithalatı karşılama oranı 2022’nin Ocak-Kasım döneminde yüzde 69,8’ken bu yıl yüzde 70’e çıktı.

ENERJİ ÜRÜNLERİ VE ALTIN HARİCİNDEKİ DIŞ TİCARET

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın harici ihracat, 2023 Kasımında yüzde 1,6’lık artış gösterdi ve 20 milyar 773 milyon dolara çıktı. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın haricindeki ithalat ise yüzde 6,7’lik artış göstererek 21 milyar 650 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı, kasım ayında 877 milyon dolar oldu.

Dış ticaret hacmi ise yüzde 4,1 oranında arttı, 42 milyar 423 milyon dolar oldu. Yine kasım ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 96 olarak açıklandı.