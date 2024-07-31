Dış ticaret açığı azaldı. TÜİK açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle hazırlanan haziran ayına ait geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Bu verilere göre, Genel Ticaret Sistemi kapsamında Türkiye'nin ihracatı, Haziran 2023'e kıyasla yüzde 8,3 oranında bir azalma göstererek 19 milyar 49 milyon dolara düştü. İthalat ise yüzde 4,4 oranında bir düşüşle 24 milyar 920 milyon dolara geriledi.

Dış ticaret açığı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,8 artış göstererek 5 milyar 871 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise Haziran 2023'te yüzde 79,7 iken, geçen ay yüzde 76,4'e düştü.

Ocak-Haziran 2024 döneminde ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 artış göstererek 126 milyar 278 milyon dolara, ithalat ise yüzde 8,4 azalarak 168 milyar 869 milyon dolara ulaştı. Bu dönemde dış ticaret açığı, yüzde 30,5 oranında bir azalmayla 61 milyar 325 milyon dolardan 42 milyar 591 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise Ocak-Haziran 2023 döneminde yüzde 66,8 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 74,8'e yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç yapılan dış ticaretin haziran ayında yüzde 9,4 oranında bir azalma yaşadığı ve 17 milyar 584 milyon dolara gerilediği görüldü. Aynı dönemde enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat ise yüzde 2,7 oranında azalarak 19 milyar 308 milyon dolara düştü.

Enerji ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı haziranda 1 milyar 725 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi, bu ayda yüzde 6 oranında bir azalma ile 36 milyar 892 milyon dolara geriledi. Enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 91,1 olarak belirlendi.