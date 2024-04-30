Dış ticaret açığı ilk üç ayda geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu Dış Ticaret İstatistiklerini yayınladı. Mart Ayında genel ticaret sistemine göre ihracat 2024 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 artarak 63 milyar 603 milyon dolar, ithalat yüzde 12,8 azalarak 83 milyar 945 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece, dış ticaret açığı geriledi, 20 milyar 343 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Mart ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 5,1, ithalat yüzde 6,7 düşüş kaydetti.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Mart ayında 2 milyar 16 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 6,0 azalarak 43 milyar 594 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 91,2 oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI MART AYINDA DÜŞTÜ

Mart ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre YÜZDE 12,4 azaldı. 7 milyar 341 milyon dolara düştü. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Mart ayında yüzde 73,8 iken, 2024 Mart ayında yüzde 75,5'e çıktı.



DIŞ TİCARET AÇIĞI OCAK-MART DÖNEMİNDE YÜZDE 41,5 AZALDI

Ocak-Mart döneminde dış ticaret açığı yüzde 41,5 azalarak 34 milyar 799 milyon dolardan, 20 milyar 343 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Ocak-Mart döneminde yüzde 63,8 iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 75,8'e yükseldi.