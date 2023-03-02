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Dış Ticaret açığı şubat ayında 12,2 milyar dolar oldu

Ticaret Bakanlığı açıkladı, şubat ayında ihracat düştü ithalat yine arttı. Dış ticaret açığı en kısa ayda 12,2 milyar dolar oldu. İhracat şubat ayında yüzde 6,4 azalarak 18,6 milyar dolara geriledi. Şubatta ithalat ise yüzde 10,6 arttı. 30 milyar 833 milyar dolar oldu. Böylece açık 12,2 milyar dolar dış ticaret açığı verildi.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 12:13
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Dış Ticaret açığı şubat ayında 12,2 milyar dolar oldu

Dış Ticaret açığı şubat ayında 12,2 milyar dolar oldu
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Ticaret Bakanlığının şubat ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni açıklandı. Bültende yer alan dış ticaret verileri, GTS esas alınarak hazırlandı.

GTS'ye göre ihracat, Kahramanmaraş merkezli depremlerin de meydana geldiği şubatta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 gerileyerek 18 milyar 638 milyon dolara düştü.

DIŞ TİCARET AÇIĞI 12,2 MİLYAR DOLAR

İthalat, şubatta yüzde 10,6 yükselişle 30 milyar 833 milyon dolar oldu. Böylece yılın en kısa ayı olan şubattaki dış ticaret açığı 12,2 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. 

Geçen ay dış ticaret hacmi yüzde 3,5 artışla 49 milyar 471 milyon dolara çıktı. Dış ticaret açığı ise bu dönemde yüzde 52,8 artışla 12 milyar 194 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

İhracatın ithalatı karşılama oranı, şubatta yıllık bazda 10,9 puan azalarak yüzde 60,5, enerji verileri hariç tutulduğunda ise 21,5 puan gerileyerek yüzde 73,5 olarak hesaplandı.

EN ÇOK İHRACAT ALMANYA VE ABD'YE

Geçen ay en çok ihracat yüzde 7,9 azalışa karşın 9 milyar 389 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleşti. Bu grubu yüzde 10 gerileyerek 6 milyar 705 milyon dolar olan "tüketim malları" ve yüzde 19,9 yükseliş göstererek 2 milyar 412 milyon dolara ulaşan "yatırım (sermaye) malları" takip etti.

Söz konusu ayda en fazla ihracat yapılan ülke 1 milyar 697 milyon dolarla Almanya oldu. Bu ülkenin ardından 1 milyar 115 milyon dolarla İtalya ve 1 milyar 87 milyon dolarla ABD geldi.

İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içindeki payı yüzde 48,3 olarak gerçekleşti.

Şubatta en fazla ihracat yapılan ülke grupları, 8 milyar 47 milyon dolarla Avrupa Birliği, 3 milyar 39 milyon dolarla Yakın ve Orta Doğu ülkeleri, 3 milyar 1 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri olarak kayıtlara geçti.

Anılan ayda sektörlere göre ihracatın payı, yüzde 94,4 ile imalat sanayisi (17 milyar 599 milyon dolar), yüzde 3,7 ile tarım, ormancılık ve balıkçılık (680 milyon dolar), yüzde 1,5 ile madencilik ve taş ocakçılığı (273 milyon dolar) oldu.

İTHALATTA RUSYA İSVİÇRE VE ÇİN ÖNDE

Geçen ay en çok ithalat yüzde 3,3 artış ve 23 milyar 853 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu, yüzde 31 artış ve 3 milyar 547 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları", yüzde 64,4 artış ve 3 milyar 393 milyon dolarla "tüketim malları" izledi.

Şubatta en fazla ithalat yapılan ülkeler, 4 milyar 133 milyon dolarla Rusya, 3 milyar 646 milyon dolarla İsviçre ve 3 milyar 101 milyon dolarla Çin oldu.

İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içindeki payı yüzde 62,5 olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu ayda en fazla ithalat yapılan ülke grupları, 8 milyar 945 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri, 8 milyar 515 milyon dolarla Avrupa Birliği ve 6 milyar 767 milyon dolarla Asya ülkeleri olarak hesaplandı.

Sektörlere göre ithalatın payı, yüzde 77,2 ile imalat sanayisi (23 milyar 810 milyon dolar), yüzde 16,3 ile madencilik ve taş ocakçılığı (5 milyar 36 milyon dolar), yüzde 4,1 ile tarım, ormancılık ve balıkçılık (1 milyar 251 milyon dolar) olarak belirlendi.

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