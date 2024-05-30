Dış Ticaret açığından kötü haber

TÜİK açıkladı, dış ticaret açığı ithalataın azalmasına rağmen, 30 milyar doların üzerine çıktı.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2024 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 artarak 82 milyar 839 milyon dolar oldu. İthalatta ise aynı dönem için yüzde 9'luk bir düşüş yaşandı ve 113 milyar 81 milyon dolar olarak gerçekleşti.

NİSAN AYINDA İHRACAT ENERJİ VE ALTIN DIŞINDA AZALDI İTHALAT ARTTI

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2024 Nisan ayında yüzde 3,9 azalarak 17 milyar 985 milyon dolardan, 17 milyar 291 milyon dolara düştü. Nisan ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 2,3 artarak 21 milyar 855 milyon dolardan, 22 milyar 354 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Nisan ayında 5 milyar 62 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 0,5 azalarak 39 milyar 645 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 77,4 olarak kayıtlara geçti.

DIŞ TİCARET AÇIĞI NİSAN AYINDA YÜZDE 12,9 ARTTI

Nisan ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,9 artarak 8 milyar 739 milyon dolardan, 9 milyar 863 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Nisan ayında yüzde 68,8 iken, 2024 Nisan ayında yüzde 66,1'e geriledi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI OCAK-NİSAN DÖNEMİNDE YÜZDE 30,5 AZALDI

Ocak-Nisan döneminde dış ticaret açığı yüzde 30,5 azalarak 43 milyar 539 milyon dolardan, 30 milyar 243 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Ocak-Nisan döneminde yüzde 64,9 iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 73,3'e çıkış gösterdi. Nisan ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,6 oldu

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA

Nisan ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Toplam ihracat 1 milyar 483 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 186 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 170 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 876 milyon dolar ile Irak, 861 milyon dolar ile İtalya takip etti.

Ocak-Nisan döneminde de ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 6 milyar 708 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Amerika listede ikinci sıradaki yerini korudu. Toplam ihracat 4 milyar 995 milyon dolar oldu. İthalatta ise ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat 3 Milyar 754 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. İkinci sırada ise Rusya Federasyonu yer aldı.