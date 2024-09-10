Dış ticaret endeksleri açıklandı

Kaynak: AA
Dış ticaret endeksleri açıklandı

İhracat birim değer endeksi, temmuzda 2023’ün aynı ayına kıyasla yüzde 0,9, ithalat birim değer endeksi yüzde 3,1 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuza dair dış ticaret endekslerini yayımladı.

Bu verilere göre ihracat birim değer endeksi, temmuzda 2023’ün aynı ayına oranla yüzde 0,9 yükseliş gösterdi.

Endeks, Temmuz 2023'e kıyasla gıda, içecek ve tütünde yüzde 8,4, ham maddelerde (yakıt hariç) 5,4 artış gösterirken yakıtlarda yüzde 0,7, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1 azalış kaydetti.

İthalat birim değer endeksi, temmuzda yıllık olarak yüzde 3,1 arttı.

Endeks, 2023’ün aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 7 iken, yakıtlarda yüzde 10,1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 3,9, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,3 artış gösterdi.

MİKTAR ENDEKSLERİ

İhracat miktar endeksi, temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12,8 yükseliş gösterirken, halat miktar endeksi ise temmuzda yıllık bazda yüzde 10,5 azalış kaydetti.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIIRLMIŞ VERİLER

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre, haziranda 153,4 olan ihracat miktar endeksi, temmuzda yüzde 1,6 azalış göstererek 150,9 olarak hesaplandı. Takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise 2023’ün temmuzda 141,6 olan ihracat miktar endeksi yüzde 4,1 artışla 147,4 olarak kaydedildi.

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