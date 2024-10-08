Discord'da şantaj ve zorbalık yaptığı iddia edilmişti: Ecrin Su Çoban’dan ilk açıklama geldi

Geçtiğimiz günlerde Deha Tuzcu isimli sosyal medya kullanıcısının Discord’da kız çocuklarına yönelik yapılan zorbalık ve tacizlerin başladığı panelin sahibi olduğu ileri sürülmüştü.

İNSANLARA ZORBALIK YAPTIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Ecrin Su Çoban'ın da Discord üzerinden insanlara şantaj yaptığı iddia edilmişti. Çoban'dan konuya dair ilk açıklama geldi.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Deha T. ile de yakın olduğu iddia edilen Ecrin Çoban hakkında sosyal medyada peş peşe ortaya atılan iddialar sonrasında bugüne kadar sessizliğini koruyan Ecrin Ç. sessizliğini bozdu.

Ecrin Ç., "Hakkımda ortaya atılan tamamı asılsız ve hayal ürünü olan iddialara itibar etmeyiniz. Bu iddiaları ortaya atanlar hakkında ailem ile birlikte suç duyurusunda bulunduk. Gerekli açıklamayı avukatım ile birlikte detaylı şekilde vereceğimi bilmenizi isterim" açıklamalarında bulundu.

ECRİN SU ÇOBAN KİMDİR?

Ecrin Su Çoban, 2006'da Kocaeli'nde dünyaya geldi. Tanınmış bir influencer ve içerik üreticisi.

O Ses Çocuklar yarışmasında Çoban, ilk performansında Nil Karaibrahimgil’in Kanatlarım Var Ruhumda adlı şarkısını seslendirdi.

Ecrin Su Çoban, müzik kariyerinin yanı sıra sosyal medya dünyasında da aktif bir figür. 2019 yılında Masal Şatosu: Sihirli Davet sinema filminde rol alarak oyunculuk kariyerine başladı ve aynı yıl Afili Aşk dizisinin müziğini seslendirdi.

YouTube’da kendi adıyla açtığı kanalda 1 milyondan fazla abonesi bulunan Çoban, vlog paylaşımlarıyla geniş bir kitleye hitap ediyor. Genç yaşına rağmen sosyal medyada büyük bir etki yaratan Çoban, kariyerine müzik, oyunculuk ve içerik üretimi alanlarında aktif olarak devam ediyor.