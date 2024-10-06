Discord'da şantaja uğrayan kız çocuğu videosu infial yaratmıştı! Bakanlıktan açıklama geldi

Türkiye'de kişisel verilerin çalındığı ve çeşitli Telegram gruplarında satışa sunulduğuna yönelik iddialar tartışılmaya devam ederken, bir kız çocuğunun bu bilgiler aracılığıyla şantaja uğradığına dair paylaşımlar sosyal medyada gündem oldu. Kimliği belirlenemeyen şahıslar tarafından 'özel bilgilerinin yayılması' ile tehdit edildiği iddiasıyla paylaşılan görüntülerin infial yaratması üzerine İçişleri Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada gündem olan videoların kurgu olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Siber Daire Başkanlığımız, bir kız çocuğunun sosyal medyadaki bir program üzerinden tehdit edildiğine dair paylaşılan videodaki görüntüleri incelemiştir. Yapılan incelemede videonun kurgu olduğu belirlenmiştir. İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz, E.N.B. adlı çocuğu adresinde muhafaza altına almıştır. İfade işlemleri psikolog eşliğinde Cumhuriyet Savcısı tarafından gerçekleştirilecektir."

Yerlikaya, "E.N.B. adlı çocuğun 'tehdit ve şantaja maruz kaldığı' sözde görüntüleri, 'halkı yanıltıcı şekilde internet üzerinden yayınlayan ve dezenformasyon' yapan T.D. adlı 18 yaşındaki şahıs ise Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından gözaltına alınmıştır," dedi.

Ayrıca, "Aziz milletimizi sosyal medya üzerinden yapılan provokatif paylaşımlara ve algı çalışmalarına karşı bir kez daha uyarmak istiyorum. Siber devriyelerimiz, sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlarda bulunan, algı çalışması yürüten ve halkımız arasında kin ve düşmanlık tohumları ekmeye çalışanların her an ensesindedir. Bu tür paylaşım yapanları tek tek yakalayacağız," ifadelerini kullandı.