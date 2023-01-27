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Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov ile telefonda görüşerek, Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliği’ne yapılan saldırıyı kınadı.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 12:20
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile telefonda görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliği’ne yapılan hain saldırıyı en güçlü şekilde kınadığımızı, Can Azerbaycan’ın her daim yanında olduğumuzu vurgulamıştır. Bakan Çavuşoğlu, hayatını kaybeden Büyükelçilik görevlisi için başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilemiştir" denildi.

"HAİN SALDIRIYI LANETLİYORUM"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'daki hesabından, Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliği’ne yönelik saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Can Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliği’ne yapılan hain saldırıyı lanetliyorum. Şehit kardeşimize Allah’tan rahmet, yakınları ile Azerbaycan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Azerbaycan hiçbir zaman yalnız değildir" dedi.

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