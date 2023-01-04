4 Ocak 2023 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Çavuşoğlu, BAE'li mevkidaşı ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, BAE'li mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed El Nahyan'la telefonda görüştüğünü açıkladı.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 10:40
Takip Et

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed El Nahyan'la telefonda görüştü

Bakan Çavuşoğlu, BAE'li mevkidaşı ile görüştü
+
Aa
-

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed El Nahyan'la Afganistan'daki son gelişmeler ve Mescid-i Aksa'ya yapılan baskın hakkında dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Sayın Bakanımız ve Bakan Şeyh Abdullah, Taliban'ın kadınların eğitime erişimine yönelik güncel yasağı ile ulusal ve uluslararası sivil toplum ve insani yardım kuruluşlarından dışlanmalarına ilişkin ortak endişeleri ele almışlardır" denildi.

Bakan Çavuşoğlu'nun, Türkiye'nin söz konusu kararın geri alınması yönündeki beklentisini yinelediği belirtilerek, "Bu konuda İslam İşbirliği Teşkilatı başta olmak üzere eşgüdümlü çabaların önemini vurgulamıştır. Bakan Şeyh Abdullah, bahse konu kararın ve kız çocuklarının orta öğrenime erişimlerine ilişkin önceki yasakların temel insan haklarını ihlal ettiğini vurgulamış; İslam'ın kadınlara büyük önem atfettiğine, onlara ayrıcalıklı bir konum sağladığına ve haklarını koruma altına aldığına dikkat çekmiştir. Bakan Şeyh Abdullah, kadın haklarının güvence altına alınması ihtiyacı ile kadınların ve kız çocuklarının hayatın her alanına tam ve eşit katılımlarının önemine işaret etmiştir" ifadelerine yer verildi.

Bakanların, bir İsrailli Bakanın dün Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği baskını kınadıklarını yinelediği aktarılan açıklamada, "Bakanlar, Kudüs'teki dini mekanların statüsünün ve kudsiyetinin muhafazasının ve bu gibi kabul edilemez eylemlere karşı eşgüdümün artırılmasının önemine dikkat çekmişlerdir. Mescid-i Aksa'nın tam anlamıyla koruma altına alınması ile burada vuku bulan ciddi ve provokatif ihlallerin durdurulması ihtiyacını vurgulamışlar; bölgedeki tırmanma ve istikrarsızlığın azaltılması için İsrail makamlarına sorumluluklarını üstlenme çağrısında bulunmuşlardır" denildi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿TRT'nin Hilal Kaplan'a ne kadar ödediği ortaya çıktı. Siz derdinize yanın asgari ücretliler
1
﻿TRT'nin Hilal Kaplan'a ne kadar ödediği ortaya çıktı. Siz derdinize yanın asgari ücretliler
﻿TRT'nin Hilal Kaplan'a ne kadar ödediği ortaya çıktı. Siz derdinize yanın asgari ücretliler
﻿İslam Memiş'ten uçuşa geçen gram altın için flaş iddia
2
﻿İslam Memiş'ten uçuşa geçen gram altın için flaş iddia
﻿İslam Memiş'ten uçuşa geçen gram altın için flaş iddia
﻿Annesine bir çocuğun nasıl olması gerektiğini anlattı. Annesinin ağzı açık kaldı
3
﻿Annesine bir çocuğun nasıl olması gerektiğini anlattı. Annesinin ağzı açık kaldı
﻿Annesine bir çocuğun nasıl olması gerektiğini anlattı. Annesinin ağzı açık kaldı
﻿Bakan Özer'den özel okullar için ücret artışı açıklaması
4
﻿Bakan Özer'den özel okullar için ücret artışı açıklaması
﻿Bakan Özer'den özel okullar için ücret artışı açıklaması
﻿EYT düzenlemesinin Meclis'e geleceği tarih belli oldu
5
﻿EYT düzenlemesinin Meclis'e geleceği tarih belli oldu
﻿EYT düzenlemesinin Meclis'e geleceği tarih belli oldu
﻿Hatayspor'dan flaş Volkan Demirel kararı: Kimse beklemiyordu
6
﻿Hatayspor'dan flaş Volkan Demirel kararı: Kimse beklemiyordu
﻿Hatayspor'dan flaş Volkan Demirel kararı: Kimse beklemiyordu
﻿Bıçak parası iddialarına rektörden ilginç yanıt: Ben Hakan Fidan değilim
7
﻿Bıçak parası iddialarına rektörden ilginç yanıt: Ben Hakan Fidan değilim
﻿Bıçak parası iddialarına rektörden ilginç yanıt: Ben Hakan Fidan değilim
﻿Brent petrolün varil fiyatı 81,81 dolar
﻿Brent petrolün varil fiyatı 81,81 dolar
﻿Brent petrolün varil fiyatı 81,81 dolar
﻿Borsa güne yükselişle başladı
﻿Borsa güne yükselişle başladı
﻿Borsa güne yükselişle başladı
﻿Park halindeki kamyon kundaklandı
﻿Park halindeki kamyon kundaklandı
﻿Park halindeki kamyon kundaklandı
﻿Buğday tarlalarında yaz sıcağı tehdidi
﻿Buğday tarlalarında yaz sıcağı tehdidi
﻿Buğday tarlalarında yaz sıcağı tehdidi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.