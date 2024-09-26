Dışişleri Bakanı Fidan BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurul toplantısına katılmak üzere New York'a gitti. Fidan, burada İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu üyesi mevkidaşlarıyla birlikte BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın İİT ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu üyeleriyle birlikte Guterres ile görüştüğü bildirildi.