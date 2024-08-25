Dışişleri Bakanı Fidan, İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile görüştü

Fidan İranlı mevkidaşı ile görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Fidan, Erakçi'ye yeni görevinde başarılar diledi.

Görüşmede, ikili ilişkiler, Gazze'deki durum ve bölgedeki gelişmeler ele alındı. Geçen ay göreve başlayan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın kabinesi, 21 Ağustos'ta İran Meclisi'nden güvenoyu almıştı. Bu doğrultuda, eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani döneminde Dışişleri Bakan Yardımcısı ve nükleer müzakerelerde Başmüzakereci olarak görev yapan Erakçi, İran'ın yeni Dışişleri Bakanı olarak atanmıştı.