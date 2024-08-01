Dışişleri Bakanı Fidan, İsmail Haniye’nin cenaze törenine katılacak

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Dışişleri Bakanı Fidan, İsmail Haniye’nin cenaze törenine katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran'da suikasta kurban giden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin cenaze töreni için Katar'ın başkenti Doha'ya gidecek.

Bakan Fidan'ın, Haniye'nin defin törenine katılmak üzere Doha'ya hareket edeceği bildirildi.

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