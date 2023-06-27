Dışişleri Bakanı Fidan, Karadağ'da GDAÜ Zirvesi'ne katıldı

Karadağ Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic'in ev sahipliğinde düzenlenen zirveye, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj, Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ile Romanya, Yunanistan ve Slovenya'dan yetkililer de katılıyor.

Milatovic tarafından karşılanan katılımcılar, aile fotoğrafı çekindikten sonra zirvenin yapılacağı salona geçti.

Zirvenin ardından, GDAÜ Dönem Başkanlığı görevini devreden Karadağ'ın Cumhurbaşkanı Milatovic ile devralan Kuzey Makedonyalı mevkidaşı Pendarovski basın toplantısı düzenleyecek.

Bakan Fidan, zirve öncesi Karadağ Cumhurbaşkanı Milatovic ile ikili görüşme yaptı.

Zirvenin tamamlanmasını ardından Fidan'ın Arnavutluk Cumhurbaşkanı Begaj ile de görüşmesi bekleniyor.

GÜNEYDOĞU AVRUPA İŞBİRLİĞİ SÜRECİ

GDAÜ, bölge ülkeleri arasında siyasi ve güvenlik alanlarında iş birliğinin güçlendirilmesi, ekonomik iş birliğinin teşvik edilmesi ve iş birliğinin demokratik kurumlar, adalet, yasa dışı faaliyetlerle mücadele ve beşeri boyutlarının genişletilmesi amacıyla 1996'da kuruldu.

Türkiye, kurucuları arasında yer aldığı GDAÜ'nün 1998-1999, 2009-2010 ve 2020-2021 yıllarında teşkilatın dönem başkanlığını yürüttü.

Birliğin diğer üyeleri ise Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Moldova, Romanya, Sırbistan, Slovenya ve Yunanistan.

(AA)